Rafael Bielsa: "Argentina fue el dolor más grande de la vida deportiva de mi hermano"

Alfio Basile criticó con todo a Marcelo Bielsa y lo calificó como un "técnico marketinero". Rafael Bielsa, hermano del "Loco", salió en su defensa y señaló que las palabras del exentrenador son fundadas desde el resentimiento.



"Es increíble desde el resentimiento e inferioridad que habla este muchacho. Como si Marcelo hubiese pedido que se televisen sus partidos. Y en segundo lugar la "B" será para él, porque cualquier equipo de la segunda división de Inglaterra nos pega un peludo que no tenemos ni para empezar", dijo el abogado.



Además, reveló que el dolor más grande del extécnico de la Roja fue haber quedado eliminado en la primera ronda del Mundial de Corea y Japón 2002 al mando de la Albiceleste.



"La Selección Argentina fue el dolor más grande de su vida deportiva. Yo hablé con él apenas terminó el partido con Suecia, estaba en el vestuario y me dijo una sola frase: Yo no vine a este mundial para volverme como me vuelvo... y después de eso no había más nada que decir. A los dos se nos hizo un nudo en la garganta. Le dije te quiero mucho y se terminó la conversación", confesó en Radio Villa Trinidad.



"No era un equipo para quedar eliminado en primera ronda. Creo que a Marcelo hay que juzgarlo por lo que él le importa que lo juzguen, que es su comportamiento personal", concluyó.