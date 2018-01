Racing niega contactos de Colo Colo por Lisandro López

Ante la caída del retorno de Lucas Barrios a Colo Colo, apareció el nombre de Lisandro López como posible refuerzo para el cuadro de Macul.



No obstante, desde Racing desmienten alguna conversación con los albos. Alfredo Chiodini, vicepresidente segundo de la "Acade", señaló en conversación con ADN Deportes que "Lisandro es un emblema para nosotros".



"No estuve en la mesa en estos días, a priori creo que no. Es parte del plantel y es un ídolo de la institución", agregó el directivo sobre una posible partida del "Licha".