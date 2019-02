Quinteros sorprende tras derrota ante Iquique y anuncia un nuevo '9' en la UC

Gustavo Quinteros analizó la derrota ante Iquique por 1-0 y señaló que las ausencias de José Pedro Fuenzalida y Juan Cornejo fueron claves en el resultado. Además, anunció quién será el próximo '9' de la UC.

¿Quién? Duvier Riascos: "Tengo entendido que el tema estaba prácticamente arreglado", dijo en conferencia de prensa después del encuentro. "Todavía no está acá, así que cuando llegue vamos a estar más tranquilos", agregó.

Al momento de analizar el partido: "Fue un partido en el que uno trata de buscar opciones para llegar con profundidad, pero no se da. Tuvimos mucho la pelota y sin ocasiones claras salvo la de Valencia (Diego). Enviamos demasiados centros sin precisión que al final no nos servían. Me deja tranquilo que fuimos en busca del resultado todo el partido", comentó.

En relación al funcionamiento del equipo por las bajas: "Tuvimos ausencias importantes y eso nos obligó a jugar con un lateral con pierna cambiada que nos afectó en la profundidad y el último pase. En los últimos metros de la cancha no fuimos claros. Todos los jugadores que faltaron se notó porque son importantes", sostuvo.

Con respecto a la falta de ideas para enfrentarse a la defensa nortina: "Jugar con Magnasco con pierna cambiada nos afectó el esquema, pero acá tenemos que tener la claridad en los últimos metros para tirar buenos centros y no a lo que salga, hoy tiramos muchos centros sin precisión. Estas cosas suceden cuando el rival está bien parado".

AS Chile