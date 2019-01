Quintanilla avisa que atacará con todo en la última jornada del Rally Dakar 2019

Pablo Quintanilla llega a la última jornada de Rally Dakar con grandes posibilidades de coronarse campeón de la competencia, aunque para lograr aquello, tiene que sobrepasar en la última etapa al líder del certamen, el autraliano Toby Price, quien se encuentra por sólo un minuto arriba del chileno.

Y por aquello, el piloto nacional tiene claro lo que tiene que hacer el último día de competencia para quedarse con el triunfo. "Mañana (jueves) no hay respiro. Hay que atacar al 120%, con todo, de inicio a fin y esperar a ver qué es lo que ocurre", comenzó diciendo tras la carrera de este miércoles, donde llegó segundo.

En esa línea, agregó: "Va a ser muy parecida a la etapa del primer día. Espero que no me toque polvo, en la parte de atrás hay unos ríos secos. Lo ideal sería no alcanzar nada de polvo para no tener que bajar el ritmo por visibilidad. Será difícil, pero no imposible. Cualquier cosa puede pasar y hay que estar preparado para hacer esos 100 kilómetros a alta intensidad y vamos a ver cómo sale la carrera".

Finalmente, "Quitafondo" se refirió a sus posibilidades de alzarse con la victoria en la competencia. "No pensé que iban a ser los tiempos tan ajustados, pero siempre tuve como objetivo estar en los primeros lugares. Estar en el podio ya era una excelente performance, para mí y para todo el equipo, pero siempre mi deseo ha sido ganar el Dakar. No es una sorpresa para mí estar en esta posición. Mañana tengo que salir a atacar y dar el cien por ciento para ganarlo", cerró.