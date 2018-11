Quiebre total en los Warriors: se especula la salida de Kevin Durant

Tras una dura derrota frente a Los Angeles Clippers, Golden State Warriors volvió a los triunfos en su retorno al Oracle Arena, donde vencieron a los Hawks de Atlanta por 110-103.

Sin embargo, quedaron esquirlas de la discusión que protagonizaron Kevin Durant y Draymond Green en el Staples Center, luego de que el ala-pívot quisiera finiquitar la última jugada cuando estaban empatados 106-106, y fallara.

Durantula le recriminó que no le pasara el balón, que por su porfía lo perdiera en una maniobra que los desenfocó en el tiempo extra y finalmente les costó el partido.

Green respondió con una serie de insultos a su compañero, lo que derivó en un duro castigo: desapareció de la plantilla para el duelo ante los Hawks y tuvo que pagar una multa de 120.480 dólares.

Tras la discusión, a Durant se le vio comentar a su compañero Andre Iguodala: "That's why I'm out" ("por eso estoy fuera"), lo que desató los rumores sobre una eventual partida del alero.

El periodista de The Athletic, Shams Charania, insistió que incluso la agencia libre de Durant en el verano nortamericano del 2019 es parte de la tensión en la trastienda del equipo.

Sin embargo, fue desmentido por el coach de los Warriors, Steve Kerr, quien aseguró que "nadie está preocupado en el vestuario" por ese tema. El mismo Stephen Curry, fuera por lesión, afirmó que "todo está genial" en el camarín del equipo.

Tras la victoria ante los Hawks, donde Durant jugó 37 minutos y marcó 29 puntos, el alero aseguró que "lo mantendré todo en el vestuario. Entiendo que hacen su trabajo, pero no le voy a dar ningún titular a nadie. Lo que pasó, pasó y tenemos que seguir jugando".

