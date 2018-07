Pussy Riot se adjudicó ingreso de hinchas a la cancha durante la final de Rusia 2018

La agrupación musical rusa Pussy Riot se adjudicó el ingreso de cuatro hinchas a la cancha mientras se desarrollaba la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia al minuto 52.

La petición de la banda es pedir más libertades políticas en Rusia, así como parar con la política de detener a manifestantes en el país.

La traducción desde el original ruso dice aproximadamente así:

¡NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! Hace apenas unos minutos cuatro miembros de Pussy Riot se presentaron en el partido final de la Copa Mundial de la FIFA: "El policía entra al juego".

Hoy se cumplen11 años desde la muerte del gran poeta ruso, Dmitriy Prigov. Prigov creó una imagen de un policía, un portador de la nacionalidad celestial, en la cultura rusa.

El policía celestial, de acuerdo con Prigov, habla en ambos sentidos con Dios mismo. El policía terrenal se prepara para dispersar manifestaciones. El policía celestial toca suavemente una flor en un campo y disfruta de las victorias del equipo de fútbol ruso, mientras que el policía terrenal se siente indiferente a la huelga de hambre de Oleg Sentsov. El policía celestial se levanta como un ejemplo de nación, el policía terrenal lastima a todos.

El policía celestial protege el sueño del bebé, el policía terrenal persigue a los presos políticos, encarcela a las personas por "reenvíos" y "me gusta".

El policía celestial es el organizador del hermoso carnaval de este Mundial, el policía terroso le tiene miedo a la celebración. El policía celestial vigila cuidadosamente obedecer las reglas del juego, el policía terrenal entra al juego sin preocuparse por las reglas.

La Copa Mundial de la FIFA nos ha recordado las posibilidades del policía celestial en la Gran Rusia del futuro, pero el policía terrenal, al entrar en el juego sin reglas, rompe nuestro mundo.

Cuando el policía terrenal ingresa al juego, exigimos:

1. Deje que todos los presos políticos sean libres.

2. No encarcelar por dar "me gusta" en redes sociales.

3. Terminar con las detenciones ilegales en manifestaciones.

4. Permitir la competencia política en el país.

5. No inventar acusaciones criminales y no encarcelar personas sin motivos.

6. Convertir al policía terrenal en el policía celestial.