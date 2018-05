Protagonista del "Gladiador" responde a broma de Klopp: "Equipo equivocado, fuerza Roma"

El Liverpool se juega esta tarde el paso a la final de la Champions League en Roma tras conseguir una importante ventaja en la semifinal de ida (5-2).



Jurgen Klopp fue consultado en la previa si es que había visto alguna vez la película "Gladiador", donde un general de la Antigua Roma anhela vengar la muerte de su familia y emperador, a lo que el alemán respondió entre risas: "Sí , por supuesto. Russel Crowe, jugará en mi mediocampo mañana (hoy)".



Crowe no se demoró en contestar la broma del técnico y le mandó un mensaje en las redes sociales: "Equipo equivocado, fuerza Roma".

"Have you seen 'Gladiator', the movie?" 🎙 @DesKellyBTS



...With options limited in midfield, Jurgen Klopp has called upon @russellcrowe to do a job 😂



He does have a decent track-record in Rome to be fair!



⚽️ Roma vs Liverpool

📺 BT Sport 2 HD

⏰ 6.30pm pic.twitter.com/RyLkTRKK71