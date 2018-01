Productor y eventual cancelación de "Noche Alba": "No ha ocurrido nunca en 30 años"

El productor de eventos Tomás Cox está a cargo del show de la "Noche Alba" y es a quien los medios requirieron tras la cancelación de Barcelona de Guayaquil para enfrentar a Colo Colo en el espectáculo.

"No tengo ninguna información de ninguna naturaleza" explicó, precisando que se encuentra enfocado en el show, que podría o no tener fútbol. "Es algo que no ha pasado nunca en 30 años que hemos producido eventos aquí en el estadio, así que es una situación para la que no tengo respuesta", añadió.

Las entradas siguen a la venta a través de Puntoticket con precios que van entre los 3 mil y los 28 mil pesos.