Presidente Naval de Talcahuano: 'Si me van a invitar como sparring, no me gusta mucho'

Fernando Rojas, presidente de Naval de Talcahuano llegó hasta la ANFP para sostener una reunión con el ente rector del fútbol chileno y evaluar la posibilidad de resolver el conflicto entre las partes.

El directivo del cuadro de la ancla aseguró que la reunión de hoy debería definir la posibilidad de que el club juegue en la segunda división profesional. "Al parecer lo de hoy será clave. Esperamos llegar a acuerdo. Depende de las voluntades de las partes. Nosotros tenemos una postura clara. No tenemos diferencias en la resolución, pero dependemos de la voluntad que tenga la ANFP. Esperemos que se limen todas las asperezas. Que nadie gane el 100% y todos podamos llegar a un acuerdo. Nosotros nunca pretendimos que llegara hasta un paro. Creo que fue demasiado lejos".

Desde la ANFP existe la postura que el club juegue como invitado en la categoría, algo que Rojas como hincha, no comparte. "Es parte de la negociación. Personalmente me parece una salida intermedia, pero el problema es que soy hincha de mi club y como hincha no me gusta. Pero como presidente, es razonable. Hay un sí y no, pero se debe solucionar. Creo que en la esencia del fútbol es la competencia. Si me vas a invitar como sparring, no me gusta mucho".

Hoy debería quedar zanjado la resolución sobre si Naval podrá jugar esta temporada, además sobre si el paro del fútbol chileno continuaría esta semana.