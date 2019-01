Presidente del Sporting Cristal sobre Gabriel Costa: 'Está satisfecho con la oferta de Colo Colo'

Gabriel Costa está a detalles de ser nuevo jugador de Colo Colo. El club había anunciado un acuerdo con el uruguayo nacionalizado peruano para que se sume a los trabajos del cuerpo técnico, sin embargo pequeñas diferencias aún no dejan concretar su llegada al cuadro albo.

Desde Perú, en conversación con el diario “El Comercio”, el nuevo presidente del Sporting Cristal Carlos Benavides aseguró que ambas partes están cercanas a llegar a un acuerdo. "El interés es real, estamos conversando; la idea es no cortarle la carrera a Gabriel, porque él ya claramente nos ha dicho que está satisfecho con lo que ha conversado con Colo Colo".

Además, por la negociación del exdirigido de Mario Salas en Perú, Christopher Gonzales podría partir al Sporting Cristal. Desde el club, aseguran que están interesados en el jugador. "Es un tema que estamos manejando. Ha tenido un muy buen año, convocado a la selección. Es un jugador muy interesante".

Otro nombre que sonó para llegar a Colo Colo fue Emanuel Herrera. El delantero fue clave la temporada pasada en el cuadro celeste, y desde Perú no descartan su partida. "Somos realistas, no estamos en condiciones de decirle a la hinchada que no se irán, cuando a ambos les hemos puesto un valor para que alguien pueda pagarlo. Estamos hablando de cifras muy importantes".

Mañana debería arribar al país Gabriel Costa para firmar su contrato con el club y luego partir a Argentina rumbo a la pretemporada alba.