Presidente del Lille: "Lo de Bielsa fue un fracaso"

El presidente del Lille, Gerard López, se refirió a la polémica salida de Marcelo Bielsa y calificó el paso del rosarino como un fracaso.



"No funcionó. Hay que admitir que la colaboración entre Lille y Marcelo Bielsa fue un fracaso. Aunque muchos considerábamos que su llegada era muy prometedora, es obligatorio constatar que no funcionó", dijo el directivo.



No obstante, aseguró que "no me arrepiento, tampoco serviría de nada. Asumo mi parte de responsabilidad".