Presidente del CSD Colo Colo y el caso de Barrios: "ByN tendrá que hacer una crítica y subsanarlo"

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Fernando Monsalve, conversó con Los Tenores respecto a la molestia de Lucas Barrios con Aníbal Mosa e hizo un llamado a dejar los egos de lado para arreglar el retorno del delantero.



"Creemos que cuando las cosas no se hacen tan bien como se debiesen hay que asumir los errores y subsanarlos. Aquí nadie se va a poner rojo mil veces, hay que ponerse rojo una vez, asumir los errores", dijo el mandamás del CSD.



"Esto no es una fábrica de salchichas, se está relacionando con personas. Si a algunos jugadores les parece razonable solo comunicarse con el representante fantástico. Pero hay otros que querrán conocer cara a cara al presidente y tener un diálogo, me parece fantástico también", agregó.



Además, manifestó que "Blanco y Negro tendrá que hacer una crítica y subsanarlo. Yo de lo que he podido conocer las conversaciones no están cerradas. De ambas partes hay intenciones de cerrar un acuerdo. No es problema de plata tampoco, es problema de formas y hay que subsanarlo. Hay que dejar los egos un poquito de lado".









Para Monsalve la falta de un director deportivo pena en Colo Colo tras la salida de Óscar Meneses: "Hay muchas cosas que perfeccionar. No había un feedback adecuado con el director deportivo anterior, no estaba funcionando. Si eso amerita no tener ningún director deportivo, no creo que sea así".



Respecto a la gestiones del CSyD por el fichaje de Barrios: "Ayer me comuniqué con Pablo Morales, le manifesté mi inquietud. Esto complica el nombre de la institución, manifesté mi malestar y ponernos a disposición si podemos ser puente o dar algún tipo de solución".



Por último, emplazó a Mosa para que viaje a reunirse con el aún delantero de Gremio. "Si hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. No es una locura tampoco si está en Buenos Aires y no en China. Si a Lucas le parece importante tener un cara a cara habrá que hacerlo", concluyó.