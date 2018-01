Presidente de Universidad de Concepción no quiere desprenderse de Jean Meneses

Tras la revelación del interés de Universidad de Chile por contar con los servicios de Jean Meneses, en Universidad de Concepción han seguido poniendo trabas para la operación, puesto que desde el Campanil no quieren desprenderse del jugador.



De acuerdo a ADN Deportes, el presidente del cuadro sureño, Mariano Campos, golpeó la mesa y no pretende despotenciar al equipo.



Ante este nuevo escenario, que surgió luego de que desde la U pretendían un préstamo, los azules estudiarán una forma para poder conseguirlo.



Vale decir que la posible llegada de Meneses sería trabajo de Ronald Fuentes, gerente deportivo de la U, mientras que Ángel Guillermo Hoyos no estaría tan convencido de su arribo.