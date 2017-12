Presidente de San Marcos y detención de gerente: "El club no tenía idea de las cosas que hacía"

En conversación con Los Tenores, el presidente de San Marcos de Arica, Carlos Ferry, se expresó molesto y sorprendido por lo ocurrido con el gerente administrativo del club, quien fue detenido en Perú por portar 13 kilos de marihuana en su vehículo.



Al respecto, el dirigente expresó que "nos desayunamos con la situación. Es una cuestión personal (de él), pero que involucra al club. Estamos indignados y no tenemos ninguna relación con lo ocurrido. No debió haber hecho esto".



Acerca de los pasos que tomará el cuadro nortino, Ferry dijo que "dejaremos un gerente interino y a él desvincularlo, ver la parte legal, cómo opera la situación para ir regularizando su situación. Hay varios finiquitos que hacer".



El presidente de San Marcos añadió que el foco en el club estaba centrado en proceder con los finiquitos de los futbolistas, pero que ahora "quiero reunir un poco más de antecedentes y dar una conferencia de prensa este jueves. El club no tenía idea de las cosas que hacía".



De hecho, Ferry aseveró que el gerente administrativo constantemente viajaba al país vecino, argumentando que debía revisar unos problemas de salud de su hija de cuatro años.