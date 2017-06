Presidente de Rosario Central: "A D'Onofrio hay que quemarlo en una plaza pública"

Las discusiones entre Rosario Central y River Plate siguen en alza. Ante la inminente partida de Javier Pinola a los "Millonarios", el presidente del cuadro rosarino, Raúl Broglia, explotó contra su par.



"D'Onofrio (presidente de River), dice que hay que quemar a la AFA. Al primero que hay que quemar es a él en una plaza pública", dijo el titular de Central a Radio 2 de Rosario.

Broglia recordó el polémico traspaso de Marcelo Larrondo y no aguantó que le vuelvan a quitar a una de sus figuras."Estoy cansado de escuchar a D'Onofrio hablar de honestidad. Eso me demuestra que los tipos que hablan de honestidad son los peores porque no son honestos", agregó.



Tras la repercusión de sus palabras tuvo que salir a pedir disculpas públicas y llamó al mandamás de River para aclarar los hechos. "Me sentí mal, incluso porque me enteré que había fallecido su madre. Creo que se me 'salió la cadena'. Lo llamé y le aseguré que ese no era el sentimiento hacia él".