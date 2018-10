Presidente de Palmeiras descarta el fichaje de Jorge Valdivia

Tras la eliminación de Colo Colo a manos de Palmeiras en la Copa Libertadores, Jorge Valdivia dejó una gran impresión en Sao Paulo e inclusó reveló sus intenciones de volver.

"Si algún día creen que soy una buena opción para regresar, no tendría por qué decir que no. Hoy Palmeiras tiene un gran equipo, me gustaría jugar en un equipo así", confesó el Mago.





Sin embargo, en una entrevista en Rádio Bandeirantes que replicaron medios paulistas, el presidente de Palmeiras, Mauricio Galiotte, agradeció su gentileza, pero descartó definitivamente su contratación.

El timonel del Verdão admitió que "me dio nostalgia ver a Valdivia. Es uno de los mejores número 10 del Palmeiras en los últimos años, pero estamos muy bien cubiertos en esa posición".

Galiotte hace referencia a una amplia cantidad de volantes ofensivos, como Lucas Lima y Moisés. Además, para el 2019 esperan el regreso de Zé Rafael y Veiga.