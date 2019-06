Presidente de la Federación Brasileña: 'Tenemos total confianza en Neymar'

En Brasil están encendidas las alarmas por una eventual marginación de Neymar en la Copa América tras ser acusado de violación.

El vicepresidente de la federación brasileña, Francisco Noveletto aseguró al canal SBT que a su juicio, Neymar no será parte del equipo que jugará en condición de local el torneo de selecciones. "Si tengo que apostar y tengo diez fichas, yo apuesto que no jugará la Copa América y va a pedir licencia. Él no está en condiciones psicológicas para disputar la Copa América y enfrentarse a un grupo de periodistas".

Sin embargo, rápidamente fue desmentido por el mismo presidente de la federación de fútbol brasileño, Rogerio Caboclo quien aseguró que están totalmente confiados en la investigación y respaldan al delantero. "Tenemos total confianza en Neymar, sabemos de la persona, hombre y deportista que es. La CBF acompaña todos los hechos con total confianza de que todo será aclarado lo más rápido posible".

El delantero fue acusado de violación y últimamente han aparecido distintas pruebas que podrían acreditar las agresiones del jugador.