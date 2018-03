Presidente de la Corporación Wanderers y salida de Córdova: "Se esperó más tiempo de lo necesario"

Santiago Wanderers anunció este lunes la desvinculación de Nicolás Córdova. El presidente de la Corporación, Mario Oyer, respaldó la decisión de la dirigencia tras un paupérrimo inicio de campaña en Primera B.



"Lo tomamos con tranquilidad. Quizás se esperó más tiempo de lo necesario, porque con otro director técnico hubiésemos tenido un par de semanas, podríamos haber preparado mejor al equipo. Se gastó un tiempo innecesario", dijo el directivo en conversación con ADN Deportes.



"Se llegó a donde no queríamos, perder tres partidos al hilo. Desearle el mejor de los éxitos a Nicolás en otra institución. Lamento que acá no haya podido lograr las expectativas, pero también con un grado de preocupación porque no queremos que la comisión se equivoque", agregó.



El cuadro caturro se encuentra en el puesto 14° de la Primera B con tan solo cuatro unidades.