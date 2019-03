Presidente de la Comisión Nacional de Dopaje: 'Natalia Duco no tenía cómo defenderse'

El presidente de la Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD), Jorge Cancino, entregó detalles de la sanción a la atleta Natalia Duco y aseguró que en Chile "no se persigue" a los deportistas dopados.

En conversación con La Tercera sostuvo que "el deportista sabe que puede ser sometido a un control de dopaje en cualquier momento y eso no es perseguirlos. En las competencias es algo evidente, pero fuera de ellas se podría decir que es por azar, pero un azar planificado".





Sobre Natalia Duco, el especialista adujo que "en el caso del dopaje con sustancias que son específicas, toda la carga la tiene el deportista. Es quien debe demostrar que eso no ingresó a su cuerpo o por qué pudo ingresar".

Sobre la tesis de la atleta, fue enfático: "No demostró por qué ingresó esa sustancia en su cuerpo. No se veía un caso difícil, en ese sentido. Aquí no hubo contaminación. No es que hubo clembuterol y se puede discutir".

"Estuvo asesorada por buenos abogados, pero no sé si podía hacer más. No tenía mucho cómo defenderse de su dopaje", precisó.





Cancino planteó la urgente necesidad de una Ley de Doping ya que en estos casos "la sanción será para el deportista. No podemos sancionar a un entrenador. El único castigo que les podría llegar es el social. Es necesario que como país tengamos las herramientas para castigar el tráfico. Pero hoy no están y todo queda en el deportista".

"Nosotros no buscamos al culpable, porque no tiene sentido. No tenemos nada que hacer contra ellos. No sirve de nada saber quién fue el que le entregó las sustancias a la deportista, porque la Comisión no puede hacer nada", cerró.

