Presidente de la AFA y suspensión del partido ante Israel: "Es un aporte a la paz mundial"

La suspensión del partido entre Israel y Argentina, que se debía disputar el sábado 9 de junio en Jerusalén, sigue dando que hablar.



Esta vez, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, explicó los motivos por los que se canceló el encuentro amistoso e hizo un llamado a la gente a tomar su decisión como "un aporte a la paz mundial".

"Quiero pedirles disculpas a todos los israelíes que sacaron las entradas. No es nada contra la comunidad israelí, no es nada contra la comunidad judía. Espero que todos tomen esta decisión que he llevado adelante como un aporte a la paz mundial", dijo en conferencia de prensa desde Barcelona.



"Los que nos tratan de ignorantes nos subestiman. Es un conflicto que lleva 70 años. Lo vivido en las últimas 72 horas nos ha llevado a tomar la decisión de no viajar. Mi responsabilidad es la de bregar por la salud, integridad física y la seguridad de toda la delegación", agregó.



La repercursión de los dichos del titular de la AFA no se hicieron esperar y desde el país trasandino apareció una ola de memes comparando al "Chiqui" con personajes como Ghandi y Nelson Mandela.

Diganle a Gandhi, Martin Luther King, Mandela y la Madre Teresa que la tienen adentro pic.twitter.com/INaZW19ulw — Ta luego gente (@TaLuegoGente) June 6, 2018

“Tomen esta decisión como un aporte a la paz mundial” dijo chiqui Tapia(? pic.twitter.com/13HetaH9Zc — Luciano Tacconi 🇸🇪 (@Lucianotacconi_) June 6, 2018

Quiero felicitar al Chiqui Tapia por ganar el premio Nobel de la Paz. pic.twitter.com/43irOHvgjg — 🥒 Rick (@LucasIuorno) June 6, 2018

El Chiqui Tapia trayendo paz. pic.twitter.com/5izUEG5vab — CoYo 🎺 (@BrainDamage79) June 6, 2018

*mientras tanto en Cisjordania*

Alabado sea Chiqui Tapia, alabado sea Argentinas. pic.twitter.com/S2LFSROwPl — MANUARMANI (@Radamir_) June 6, 2018