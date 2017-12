Presidente de Flamengo: Rueda va a quedarse con nosotros

Desde Flamengo no ven un pronóstico positivo con respecto a lo que sucederá con Reinaldo Rueda y la selección chilena, en vista de que el colombiano es el principal candidato para llegar a la Roja.



En conversación con FOX Sports Radio Brasil, el presidente del Fla, Eduardo Bandeira de Mello comentó que el club no tiene mayores antecedentes sobre una eventual partida del estratega campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores.



"La verdad es que la Federación Chilena tiene muy buen gusto para elegir a sus profesionales, pero creo que va a quedarse con nosotros", afirmó.



El timonel del Mengao añadió que "el Flamengo no sabe absolutamente nada y se sabe que Rueda va a pasar Navidad y Año Nuevo con sus familiares y va a volver para hacer un gran 2018 con Flamengo".