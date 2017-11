Presidente de Cruzados adelantó cuándo se hará evaluación de Salas y continuidad de Álvarez

Universidad Católica llega al receso del Transición con el peor rendimiento deportivo desde 2014. Una situación que hace tambalear la permanencia de Mario Salas.



Al respecto, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, sostuvo que no hay novedades en cuanto a su estadía, pero que de todas formas "la evaluación se hará, pero no solo pensando en el éxito, sino que también en las derrotas".



El mandamás también se refirió a la situación de Cristián Álvarez, afirmando que respeta la determinación de poder cambiar de opinión, considerando que el Huaso había adelantado que pensaba en el retiro.



"Él sabe que habrá momento de conversar cuando se termine el torneo. No hemos hablado con él (formalmente), pero tendremos que hacerlo y veremos qué es lo que quiere", sostuvo.