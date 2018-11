Presidente de Boca Juniors: No tenemos la cabeza puesta en jugar

El presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, reiteró que la intención de su equipo es que no se juegue la final de la Copa Libertadores contra River Plate, a raíz de los incidentes que se produjeron el pasado fin de semana en los alrededores del Monumental.



Acerca de la cita en Asunción, en donde se decidió por parte de la Conmebol que el cotejo se desarrolle en una cancha fuera de Argentina durante el próximo 8 o 9 de diciembre, sostuvo que "vengo a escuchar, nosotros ya hicimos la presentación para no jugar".



"Hemos llegado a Paraguay por pedido del presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez) para comunicarnos que el Comité Ejecutivo tomó la decisión de que el partido se juegue. Boca escuchó las palabras del presidente y le comunicó que la comisión de Boca pidió la descalificación (de River Plate) y que iba a esperar al Tribunal de Disciplina para que nos dé una resolución. En el día de la fecha nosotros no aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida", sostuvo.



Angelici además corroboró que el elenco xeneize "no tiene la cabeza puesta en jugar" y que agotarán todas las instancias.



"Vamos a ir al Tribunal de Apelaciones de la Conmebol. Vamos a agotar todas las instancias administrativas que tengamos dentro del organismo. Si tenemos que ir al TAS vamos a ir", lanzó.