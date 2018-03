Presidente de Boca al plantel: "Quedaron en la historia negra del club"

El miércoles pasado, River le volvió a ganar un mano a mano a Boca con Marcelo Gallardo: 2-0 lo venció en la Súpercopa argentina.

Daniel Angelici, presidente de los "Xeneizes", no se guardó nada tras reunirse este viernes con el plantel: "Quedaron en la historia negra del club, no pueden volver a jugar de esa forma".

Las críticas del dirigente fueron mucho más allá, porque incluso amenazó con varios despidos: "El jueves no vine porque tendría que haber echado a muchos de ustedes. No me va a temblar el puso para sacarlos".

Por último, Angelici les demandó que cumplan dos objetivos en este 2018: "Tienen que ganar la Súperliga y la Copa Libertadores, es la única forma de darle una alegría a los hinchas. Están obligados a vencer a Atlético Tucumán el domingo".