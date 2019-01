Presidente de Antofagasta: 'Colo Colo me descartó el interés por Eduardo Bello

Colo Colo continúa en la búsqueda de caras nuevas para esta temporada, y uno de los nombres que sonó en estos días fue el de Eduard Bello.

Sin embargo, el presidente de Antofagasta descartó el arribo del venezolano al "Cacique". "Colo Colo nunca se ha contactado conmigo, es más, yo los contacté a raíz de los rumores que había y el gerente deportivo me confirmó de que no eran ciertos", dijo Jorge Sánchez a Soy Antofagasta.

Respecto a la continuidad del delantero en los "Pumas", el timonel comentó que "no sé si a mitad de año o el otro año vayan a seguir en los mismo, pero hoy no están interesados en el jugador, me lo confirmó Marcelo Espina el sábado, si no me equivoco".

Para reforzar el ataque del elenco de Mario Salas, Brian Fernández es el extranjero que más interesa en Macul.