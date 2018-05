Preparador de arqueros de la U no confirma ni descarta a Herrera ante Racing

Universidad de Chile solo tiene una duda para enfrentar a Racing: Johnny Herrera. El capitán azul sufre molestias lumbares y hace más de dos semanas que no entrena con normalidad, por lo que Esteban Valencia esperará hasta última hora por el golero.



El preparador de arqueros de la U, Gustavo Flores, conversó con ADN Deportes y no confirmó ni descartó la presencia del "Samurai".



"Estamos apuntando a la recuperación. Él siente esa molestia y se está trabajando más que nada en la parte médica. En lo deportivo poco y nada, porque son muchas seguidillas de partidos y se apunta más a la recuperación", dijo el ayudante del "Huevo".



Al ser consultado por si Herrera llegará al partido con la "Academia": "Esperemos que pueda estar hoy. Ayer trabajó normal a lo que venía haciendo. No lo puedo asegurar porque no depende de mí".



"No está ni afirmativo ni descartado tampoco. Se está esperando hasta último momento", agregó.



Por último, le dio un espaldarazo a Fernando de Paul en caso de que ingrese por el capitán azul. "Tenemos dos arqueros de gran calidad y en estos momentos hay que priorizar quién está mejor".