Prensa mexicana destrozó a Nicolás Castillo: '¿Dónde están los goles que prometió?'

El pasado jueves, León derrotó por la cuenta mínima al América en lo que fue el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano, duelo que marcó el divorcio final entre los hinchas de las "águilas" y el delantero chileno, Nicolás Castillo.

Esto pues el ariete no logra encontrar el nivel que lo llevó a partir nuevamente a Europa tras ser bicampeón en Chile con la Universidad Católica. El delantero salió abucheado por la fanaticada local, que no le perdona la falta de gol con la camiseta de uno de los cuadros más grandes de México.

Aprovechando el momento, es que la prensa azteca no dudó en lanzar ácidas críticas contra el ex UC y quien las lideró fue el periodista Fernando Schwartz, periodista de Fox Sports México, quien sostuvo que: "¿Dónde está el castillo de goles que prometió Nico a su llegada al América? Realmente el chileno no ha sido la solución en el ataque americanista".

Castillo tendrá una nueva oportunidad para demostrar el porqué llegó a las "águilas", esto cuando se juegue el partido de revancha este domingo en el Estadio del León. Para ello, el conjunto de la capital mexicana debe ganar por la mínima para estirar la llave a una posible definición, y por dos goles para avanzar a la gran final del torneo.