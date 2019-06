Prensa italiana aseguró que Matthijs de Ligt será refuerzo de la Juventus

Fue una de las figuras en la última UEFA Champions League, donde llegó a las semifinales del torneo junto al Ajax y quedando fuera dramáticamente ante el Tottenham. El holandés Matthijs de Ligt está siendo buscado por todos los grandes de Europa, y el joven defensor ya se habría decidido.

Esto porque según sostuvo Sky Sport de Italia, el central holandés se habría decantado por la Juventus, esto a cambio de de $70 milones de euros, los que la "vecchia signora" estaría despuestos a pagar, algo que el Barcelona y el Real Madrid no.

Cabe recordar que el cudro catalán lleva varios meses trabajando por el fichaje del holandés, pero según la prensa europea, las altas pretenciones económinas del representante de De Ligt, Mino Raiola, habrían hecho imposible el arribo del defensor al Barcelona, para transformarse en compañero de Arturo Vidal.

De esta forma, y de no mediar un giro inesperado en las negociaciones, Barcelona, Real Madrid, Liverpool y el PSG de Francia lloran el casi seguro fichaje del holandés en la Juventus, cuadro que está obsesionado con ganar la UEFA Champions League, tras dominar casi por una década completa el fútbol italiano.

