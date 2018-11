Prensa inglesa asegura que Sánchez quiere dejar Manchester United por sentirse solo y aburrido

Un nuevo antecedente ha surgido en torno al presente que atraviesa Alexis Sánchez en Manchester United, el cual no ha sido agradable, en vista de la poca continuidad que ha tenido y al bajo rendimiento que ha exhibido.



De acuerdo a The Times, el Niño Maravilla se siente "solo, aburrido e ignorado" por su técnico, José Mourinho, con quien en un comienzo estaba deseoso de trabajar.



El reportaje revela que Sánchez no se siente valorado y que su adaptación a los Diablos Rojos ha sido difícil, principalmente por varios factores, siendo uno de estos la ruptura que tuvo con la actriz Mayte Rodríguez.



Además de esto, otro factor que influye en la mala situación del chileno es el hecho que no tiene una relación cercana con sus compañeros, al igual que con el estratega portugués; aunque esto no quiere decir que tenga vínculos malos dentro del plantel.



The Times señala que Sánchez está disconforme además con la forma de entrenar de Mourinho, sobre la cual la considera más fría de lo esperado.



Una situación compleja para Alexis, que en un par de días más verá si tiene una oportunidad en el derbi entre los clubes de Manchester.