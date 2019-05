Prensa española le puso apodo final a la temporada de Arturo Vidal en Barcelona: 'Peleón'

Tras la derrota del pasado sábado ante el Valencia por la final de la Copa del Rey, el FC Barcelona cerró su temporada 2018-19, donde solo logró coronarse campeón de liga, pero quedándose sin la Champions y sin el segundo trofeo doméstico de España, en lo que fue el primer año de Arturo Vidal vestido como "catalán".

En ello, este lunes Diario Sport, resumió la temporada "culé" y comentó la actuación de todos los jugadores de la plantilla dirigida por Ernesto Valverde. Para la prensa catalana, la performance del volante chileno fue de menos a más.

Los españoles apodaron la temporada de Vidal como "Peleón", aseverando que: "su rendimiento no engaña: llegó para aportar músculo, pelea y carácter. Y lo ha hecho. Su encaje en el equipo no fue fácil (se quejó por no jugar al principio de temporada y Valverde tuvo que darle un toque de atención) pero poco a poco ha ido encontrando un sitio".

Sin embargo, agregaron que: "ha sido el jugador número 12 de la plantilla (el que más veces ha salido del banquillo para jugar), aunque desde el punto de vista estrictamente futbolístico su aportación es muy básica: recuperación de balones y llegada al área rival", escribieron.