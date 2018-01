Pratto se despide del Sao Paulo y confirma su arribo a River Plate

Finalmente Lucas Pratto logró destrabar su salida del Sao Paulo y este lunes dio una conferencia de prensa argumentando su partida a River Plate.



"Lo más importante para mí es mi familia. Volver y estar cerca de ellos va a ser importante. Solo estoy pidiendo salir por mi familia", dejó en claro el "Oso".



"La decisión no fue económica, ni deportiva, ni por disgusto. Quiero agradecer al club y a los torcedores porque me dieron todo el apoyo en los momentos más difíciles", agregó.



El exjugador de la UC se mostró enfadado por parte de la fanaticada que lo tildó de mercenario y aseguró que "es mentira que me voy para tener una carrera más vistosa en la Selección. Hacer 15 goles en San Pablo o en River es la misma cosa".



Pratto se transformó en el traspaso más caro en la historia de River, luego de acordar su fichaje por una cifra que ronda los 11 millones de euros.



Universidad Católica se verá beneficiada con la transacción, ya que recibirá alrededor de 55 mil dólares por el mecanismo de solidaridad.

São Paulo define negociação, e Pratto se despedehttps://t.co/1KtDiiLWZN pic.twitter.com/e13a8uTrqz — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 8, 2018