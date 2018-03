Polémica en Perú por jugadores que desnudaron a utilero de 82 años

Polémica generó en el fútbol peruano un video en el que tres jugadores de Sport Boys desnudan al utilero, un hombre de 82 años, en tono de broma, según los responsables.

Ricardo Luna trabaja desde hace 68 en el equipo y el trato que recibió desató el enojo de los hinchas del club.

"Solo fue un momento de risa, de chacota, como se dice. No hubo falta de respeto. No hubo humillación. No se quiso dejar mal al señor Luna. Quiero dejar en claro que no hubo mala intención y si bien es cierto se tomó muy mal todo lo que ha pasado, quiero delante de todos pedir disculpas a la familia del señor Luna", dijo el jugador Manuel Contreras, uno de los involucrados, citado por El Comercio.

Joazinho Arroé, quien subió el video a su cuenta de Instagram, ofreció disculpas, pero recalcó la intención nunca fue humillar al hombre.

"Si hubiera sido inhumana la broma que se ve o la chacota interna, jamás en la vida nos permitiríamos hacer eso. Y jamás subiríamos un video así. Hemos recibido todo tipo de amenazas. Voy a pedir disculpas por haber tenido el desafortunado acto de subir un video. Yo pensé que se tomaría como chacota, como lo que realmente fue. No hubo humillación, ni desnudo", dijo.

Ante las amenazas recibidos por los propios jugadores, el afectado pidió que cesaran. "Lamento que haya pasado esto conmigo. Ha sido un momento de broma, de juego. Yo me juego con los jugadores. Pido por favor, como hincha del Boys, que dejen de amenazar a los jugadores. Que los jugadores estén tranquilos. Gracias a todos y que viva el Boys", dijo el hombre apodado “Agüita”, en un video publicado por Prensa Chalaca.