Pogba sobre su futuro: 'Creo que podría ser un buen momento para un nuevo desafío'

NOTA JOSÉ TORRES // ADN.cl

Paul Pogba le abrió la puerta a una posible salida del Manchester United tras tres temporadas vistiendo la camiseta de los "Red Devils".

El delantero francés expresó en conversación con The Guardian en China que "después de esta temporada y todo lo que sucedió. Creo que para mí podría ser un buen momento para tener un nuevo desafío en otro lugar".

El francés, campeón del mundo en Rusia 2018, es uno de los nombres que aparece en la órbita del Real Madrid, equipo que ha dado un golpe al mercado contratando a varias figuras con miras a volver a ser protagonista en Europa.

El compañero de Alexis Sánchez habló sobre su presente en los "Diablos Rojos" y su experiencia como jugador en Old Trafford. "Para mí, he estado durante tres años en Manchester y lo he estado haciendo muy bien, algunos buenos momentos y algunos malos momentos, como todos. Como en cualquier otro lugar".

El exJuventus suena fuerte en el Santiago Bernabéu pero tendría como freno la situación de Gareth Bale. El cuadro merengue busca la salida al galés para hacer caja y así no infringir el fair play financiero. Por otro lado, el equipo dirigido por Ole Gunnar Solskjaer parece haber cerrado la opción de un truque entre ambos jugadores.