Podlipnik: "Los chilenos somos más malos con los argentinos que los argentinos con nosotros"

El 6 y 7 de abril, en San Juan, Argentina y Chile se volverán a encontrar luego de 18 años en la Copa Davis, tras el bochorno que fue la serie en el Parque O'Higgins.

Hans Podlipnik, el mejor doblista nacional, conversó con La Nación y realizó un particular análisis de la rivalidad entre ambos países: "El próximo partido tendrá su morbo, claro, pero los chilenos somos más malos con los argentinos que los argentinos con nosotros. Cuando venimos a la Argentina tenemos ciertos complejos, porque ustedes siempre han sido superiores en los deportes. Cuando los chilenos les ganan a los argentinos explotan. Es una pena que haya una rivalidad tan agresiva".

Respecto al enfrentamiento contra los trasandinos, el tenista apuntó que "nos conviene porque al tener altura es parecido a Santiago, donde nos formamos como tenistas. Muchos chilenos van a cruzar la frontera. Será lindo que el estadio esté lleno. Y tenemos un capitán como Massú, que está muy involucrado en los partidos. Cuando jugamos dobles es como hacerlo de a tres, porque está todo el partido saltando, gritando. Y tener un capitán que ganó dos medallas de oro olímpicas a pura pasión y garra, es una inspiración".

Sobre la Copa Davis, el deportista de 30 años señaló que "las presiones son más grandes. En la próxima serie creo que la presión la tiene más Argentina; nosotros no tenemos nada que perder. Somos un equipo que está compitiendo muy bien. En lo personal, ya estoy nervioso, siento la adrenalina. Es un sueño poder jugar con Argentina; no pasa todos los días".

Por último, Podlipnik recordó cómo fueron sus inicios en el tenis: "Le escribí como a 300 clubes de Europa para tratar ser contratado para Interclubes. Tenía pasaporte europeo y era una ventaja. Me metía en las páginas de las federaciones de cada país, veía los clubes y les mandaba correos ofreciéndome, hasta que conseguí que me contrataran. Llegaba a Europa y tenía 200, 300 dólares en la cuenta, no más. Así estuve por años. Fueron tiempos estresantes porque no quería lesionarme, jugaba con miedo".