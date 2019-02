Podlipnik asume responsabilidad en la derrota de dobles: 'No sentí la pelota'

Hans Podlipnik asumió exclusiva responsabilidad en la derrota de dobles ante Austria, donde fue acompañando por el promisorio Tomás Barrios.

"Fue un partido peleado, duro, que perdimos por cosas puntuales. No estuve fino en el saque. Me sentía bien, pero el saque fue tema para mí en todo el partido. Sinceramente no sentí la pelota y no logré sacar bien. Nunca me pasa y justo hoy ocurrió", sostuvo.

En esa línea, elogió el juego de Barrios, quien demostró mucho temple en momentos importantes.

"Tomás jugó muy bien y dio cuenta que es una opción real para el equipo. Eso es lo positivo de todo esto. Siempre es duro perder, pero hay que saber levantarse", cerró.