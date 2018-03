Plantel de Colo Colo y triunfo sobre la UC: "En el resultado final nos quedamos cortos"

Sentenciado el triunfo sobre Universidad Católica, el plantel de Colo Colo se mostró conforme por el nivel de juego y valoraron el nuevo esquema dispuesto por Pablo Guede.

Para Óscar Opazo, en diálogo con CDF, "le salió a la perfección" el planteamiento al DT albo. "Fue uno de los mejores primer tiempo que llevamos en este semestre".

"En el resultado final nos quedamos cortos (...) Se le ganó a un gran equipo. No es casualidad que (la UC) haya ganado las primeras seis fechas, pero tenían que venir a nuestra casa y debían demostrar. Pero éste es el camino que queremos hacia adelante", dijo el "Torta".

Su compañero, Octavio Rivero, comentó al mismo canal que "jugamos muy bien. No me voy del todo contento, porque tuve situaciones y no pude convertir".

"Mostramos buen juego. Hicimos lo que Pablo nos pidió. Estamos para grandes cosas", aseguró el delantero uruguayo.