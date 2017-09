Pizzi y fracaso en doble fecha: "No teníamos en mente estar en esta situación"

Asegurando que los jugadores "están muy caídos", el técnico de la selección, Juan Antonio Pizzi, reconoció que "no teníamos en mente estar en esta situación", después que Bolivia le propinara la segunda derrota consecutiva en esta doble fecha clasificatoria.

"No conseguir puntos en esta pasada (...) No veo motivos para que no estemos tristes, al igual que los jugadores todos pensábamos sumar algún punto", dijo el argentino, asegurando que "el partido en líneas generales salió como visualizábamos previamente".

"Bolivia trató de presionar al comienzo, nosotros controlamos, si bien tuvieron opciones, siempre fueron de córner (...) Ganamos prácticamente todas las disputas en el centro del campo y eso nos permitía ilusionarnos con que haríamos un gol", reflexionó Pizzi.



Y agregó: "El segundo tiempo pensamos lo mismo, hasta que llega una jugada desgraciada para nosotros que terminó en poenal y a partir de ello Bolivia se hace fuerte en esta situación. Intentamos con algunas modificaciones, pero no encontramos precisión en el último pase y así llegamos al resultado final".

"Quedan dos partidos, nosotros pelearemos y mis jugadores lo harán con toda la fuerza que tenemos, seguimos con la ilusión de clasificar. Se nos han quitado opciones en esta pasada de fecha FIFA, pero vamos a pelear, haremos el mayor esfuerzo posible. Creemos que tenemos argumentos para competir con los mejores e intentaremos obtener los resultados que nos permitan clasificar", apuntó Pizzi.

Por último, sostuvo que "tendremos que analizar los motivos por qué no podemos tener la fluidez que mostramos en la mayoría de los partidos, después el tiempo dirá. No soy partidario de hacer especulaciones. Lógico que era una situación que era favorable, que teníamos dos partidos y seis puntos en disputa y no conseguimos ninguno, ahora la mente debe estar en el próximo partido".