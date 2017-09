Pizzi y cambio de esquema: "Los buenos equipos se adaptan, no me parece tan perjudicial"

Juan Antonio Pizzi conversó con la prensa a un día del trascendental duelo ante Bolivia en La Paz y respaldó la decisión de su cuerpo médico de hacer la adaptación previa en Calama.



"Lo beneficioso de venir antes a una adaptación a la altura tiene que ver con temas científicos, fisiológicos y médicos que garantizan que es la mejor preparación. Nosotros respetamos la opinión de nuestro staff con lo que refiere a este tipo de preparación", dijo "Macanudo".



Respecto a la salida anticipada de la práctica de Esteban Paredes: "Decidimos hacerle un estudio de control sobre un golpe que tuvo en el partido con la U. Está a disposición y será tenido en cuenta para mañana".



Al ser consultado por un cambio en la formación para jugar con un 4-4-2, Pizzi dejó entrever que meterá mano en el esquema. "Lo de cambiar no lo veo tan perjudicial. Me parece que los buenos equipos se adaptan y nosotros somos un buen equipo", comentó.



"Lo que no cambiamos es nuestra forma de encarar los partidos, de posicionarnos ante el equipo rival y del esfuerzo que hay que hacer", agregó.



Por último dejó en claro que el equipo no cambia su agresividad. "Las modificaciones las establecemos de acuerdo al contexto que tenemos que enfrentar; como las virtudes del rival y las condiciones climáticas. En este caso la altura, todo ese tipo de cosas hacen que revisemos, no que cambiemos", concluyó.