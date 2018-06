Pizzi tras caer ante Uruguay: "Este partido me deja más tranquilo"

Arabia Saudita cayó por la cuenta mínima ante Uruguay y quedó eliminado del Mundial de Rusia a falta del último partido de la fase de grupos ante Egipto.



Tras la derrota, Juan Antonio Pizzi valoró la mejora del equipo respecto a la goleada sufrida ante los locales en el debut de la Copa.



"Fue un partido parejo. Nosotros tuvimos la posesión con buena circulación, pero un gol desgraciado cambió todo. Uruguay tiene jugadores de mucha jerarquía y no pudimos empatarlo", dijo tras el pitazo final.

"Este partido me deja más tranquilo. Habíamos hecho un mal partido en el inicio. Esa no era la forma. Hoy no nos vamos con esa sensación. Siempre se puede mejorar día a día y es lo que tratamos de hacer", agregó.