Pizzi: "No tenemos la infraestructura para encerrarnos durante mucho tiempo en Pinto Durán"

Juan Antonio Pizzi habló con los medios de comunicación a un día del trascendental duelo ante Paraguay. El DT de la Roja defendió los tiempos de concentración que mantiene con los seleccionados y aseguró que la infraestructura de Juan Pinto Durán no es óptima.



"Mi intención en la concentración es preparar a los jugadores para que rindan lo mejor posible en el partido. El tiempo libre de un futbolista es muy importante, más cuando viene de otro país", dijo "Macanudo".



Para el DT de la Roja es necesario que los jugadores realicen actividades fuera de la concentración: "Mi intención es que los futbolistas ocupen ese tiempo libre en lo que más les guste a hacer; que lo disfruten y cuando se equivoquen corrijan esos errores".



Además, comentó el incidente de Arturo Vidal en el hotel del casino Monticello y respaldó al volante: "Hablé con él. Se presentó antes del horario estipulado al igual que sus compañeros y se entrenó sin inconvenientes. Quiero aclararles que nosotros tenemos una filosofía y visión del significado de lo que son las concentraciones, y en base a eso actúo".













Respecto a la resolución del TAS: "No modifica nada de lo que nosotros teníamos planificado para lo que continúa de aquí en adelante, ya sea un fallo como el que fue o si hubiese sido contrario. Nuestra mentalidad era ajena a lo que decidiese el TAS".



El trasandino alabó el momento de Esteban Paredes y no quiso referirse a la no convocatoria de Jaime Valdés. "(Paredes) Está en muy buena forma, muy fino y bien físicamente, nos puede servir. Sobre los que no están convocados no hablo", agregó.



Por último, le tiró un palito a la dirigencia de la ANFP y respaldó el tiempo libre de los jugadores. "No tenemos la infraestructura para dedicarnos y encerrarnos durante mucho tiempo aquí en Pinto Durán. Las condiciones para estar no son óptimas. Los jugadores necesitan tener su tiempo libre para venir con un estado anímico mucho mejor", concluyó.