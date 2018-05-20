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Pizzi entregó su lista de 28 convocados para Rusia 2018

El exDT de La Roja ahora dirige el seleccionado de Arabia Saudita.

Pizzi entregó su lista de 28 convocados para Rusia 2018

Pizzi dirigiendo la selección saudí. Foto: Getty

20/05/2018 - ( hace 1 horas )

El exdirector técnico de la selección chilena, el argentino Juan Antonio Pizzi, presentó su lista previsional de los 28 futbolistas que se integrarán a la selección de Arabia Saudita para enfrentar en una serie de partidos amistosos a Italia, Perú y Alemania.

Posteriormente en el Mundial la selección saudí se integrará al Grupo A junto a Rusia, Egipto y Uruguay, e inaugurará el evento ante los dueños de casa el 14 de junio.

Esta es la lista de convocados por el "macanudo":

Arqueros:

  • Assaf Al-Qarny (Al-Ittihad/Arabia)
  • Mohammed Al-Owais (Al-Ahli/Arabia Saudita)
  • Yasser Al-Musailem (Al-Ahli/Arabia)
  • Abdullah Al-Mayuf (Al-Hilal/Arabia)

 

Defensores:

  • Mansoor Al-Harbi (Al-Ahli/Arabia)
  • Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal/Arabia)
  • Mohammed Al-Breik (Al-Hilal/Arabia)
  • Saeed Al-Mowalad (Al-Ahli/Arabia)
  • Motaz Hawsawi (Al-Ahli/Arabia)
  • Osama Hawsawi (Al-Hilal/Arabia)
  • Omar Hawsawi (Al-Nasr/Emiratos Árabes)
  • Mohammed Jahfali (Al-Hilal/Arabia)
  • Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal/Arabia)

 

Volantes:

  • Abdullah Al-Khaibari (Al-Shabab/Arabia)
  • Abdulmalek Al-Khaibri (Al-Hilal/Arabia)
  • Abdullah Otayf (Al-Hilal/Arabia)
  • Taiseer Al-Jassim (Al-Ahli/Arabia)
  • Houssain Al-Mogahwi (Al-Ahli/Arabiaí)
  • Salman Al-Faraj (Al-Hilal/Arabia)
  • Nawaf Al-Abed (Al-Hilal/Arabia)
  • Mohamed Kanno (Al-Hilal/Arabia)
  • Hattan Bahebri (Al-Shabab/Arabia)
  • Mohammed Al-Kwikbi (Al-Ettifaq/Arabia)
  • Salem Al-Dawsari (Villarreal/España)
  • Yehya Al-Shehri (Leganés/España)

 

Delanteros:

  • Fahad Al-Muwallad (Levante/España)
  • Mohammad Al-Sahlawi (Al-Nasr/Emiratos Árabes Unidos)
  • Muhannad Assiri (Al-Ahli/Arabia)

 

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