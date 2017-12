Pizarro: "Los equipos chilenos no juegan de igual a igual en torneos internacionales"

A comienzos de año, Universidad de Chile se transformó en el primer equipo nacional en clasificar a la Copa Libertadores 2018.

Sin embargo, el rendimiento de los azules este segundo semestre no ha sido bueno, lo que David Pizarro admitió en conversación con El Mercurio. "Tuvimos un bajón que no esperábamos, hemos jugado mal y eso no es secreto para nadie. Por eso hemos hecho un mea culpa fuerte y cada uno sabe sus responsabilidades. Como dijo Jean el otro día, estamos muy mal por este final de temporada", señaló.

Las críticas del "Fantasista" no se quedaron ahí, pues disparó contra el fútbol chileno. "Los equipos chilenos ya no juegan de igual a igual a nivel internacional. Hace mucho que nuestros equipos no pasan a la segunda ronda en los torneos internacionales y eso es señal de algo, de un problema de fondo. Hay que profesionalizar más la actividad, partiendo por las sociedades anónimas y también nosotros, los jugadores, que estamos perdiendo el hambre de triunfo", apuntó.

Además, se refirió a cómo el cuadro azul debe afrontar el certamen continental. "Hay que ir con la máxima mentalidad. Si la U no hace una buena Copa Libertadores, ¿quién lo va a hacer? Hay que hacerlo también por el hincha que viaja y se sacrifica y no quiere que sigamos haciendo papelones en canchas extranjeras", culminó.