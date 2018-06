Pizarro: "Hacemos creer que a un jugador que es demasiado bueno y no es así"

David Pizarro conversó con CDF, en donde dio una certera crítica en contra de los jóvenes en el fútbol chileno y la promoción que estos reciben por parte de la sociedad y los medios de comunicación.



En el diálogo, el Fantasista consideró que varios no se toman en serio sus carreras y no por nada retornan al poco tiempo tras emigrar.



"En el tiempo que llevo en Chile y con lo que he visto, los muchachos están pretendiendo más de lo que pueden demostrar. Ya quieren súper contratos y esto es sacrificio. En esto hay que comer mierda", dijo.



Pizarro reconoce que hay una autocrítica, ya que "es culpa de nosotros, de nuestra idiosincrasia, que hacemos creer que a un jugador que es demasiado bueno y no es así".