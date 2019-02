'Piojo' Herrera le dedicó loas a Castillo en su llegada al América: 'Me encanta su temperamento'

El entrenador del América, Miguel "Piojo" Herrera, se mostró encantado con la llegada de Nicolás Castillo a su escuadra, llenándolo de elogios antes de que arribe al elenco azteca.

"Me encanta su temperamento, obviamente lo vamos a encaminar para sacar la calidad, el temperamento para el equipo. Peleaba solo al frente, es un jugador que quiere ser diferente y lo ha demostrado", comenzó diciendo sobre el chileno.

Sobre las virtudes del ex Católica, además de hacer goles, indicó: "Cuando no tengan la pelota tienen que hacer labor de equipo. Yo he visto como lo hacía (Castillo), lo he visto corretear a todos, pararse en su área, bajar a pelear una pelota y después llegar al área rival", manifestó el DT.



Finalmente, Herrera tuvo palabras sobre la bienvenida que tendrá el ariete criollo. "Lo vamos a recibir como lo que es, un jugador importante. Esperemos que Nicolás consiga lo mismo que en Pumas, que haga goles y la gente la quiera mucho".