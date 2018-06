Pinilla y la no clasificación de Chile al Mundial: "Hubo un relajo de nuestra parte"

Mauricio Pinilla fue el invitado estelar al programa "Llegó tu hora" previo a sumarse a los comentarios deportivos de TVN para el Mundial de Rusia.



El delantero de Universidad de Chile conversó de todos los temas y reveló el punto de quiebre en la Roja que culminó con la no clasificación a la máxima cita planetaria.



"Hubo un relajo de nuestra parte por esa seguridad de sentir que nunca pensamos que nos podíamos quedar fuera", confesó "Pinigol".



"De repente pequeños resultados como Paraguay y Bolivia te van dejando fuera y a veces ya es tarde para reaccionar (...) Yo creo que todos nos ponemos un poquito soberbios cuando nos va bien, todos", agregó.









El 9 azul apuesta porque tarde o temprano habrá una reconciliación entre Claudio Bravo y Arturo Vidal. "Son dos jugadores tan importantes y determinantes que la solución llegará, porque la amistad de muchos años y las alegrías que le dieron a un país no se pueden ensuciar por un pequeño traspié", indicó sobre la polémica disputa.



Pese a no querer entrar en detalles sobre la esposa de Bravo, Pinilla dejó en claro que "no me gustaría que mi mujer hablara del plantel. Creo que con ciertos temas hay que ser un poco más cauto".



Por último, recordó el palo ante Brasil por los octavos de final del Mundial en 2014: "Marcó mi vida futbolística y la de todo el país".