Pinilla y la Copa Libertadores: Quiero ver a la U funcionando contra un equipo que propone

Está consiciente de que "sabemos que no somos favoritos", pero Mauricio Pinilla tiene claro que "nadie nos quitará el sueño" en Copa Libertadores, donde Universidad de Chile comparte el Grupo 5 con Vasco da Gama -próximo rival-, Racing de Avellaneda y Cruzeiro.

"Es complicado, creo que el equipo se va haciendo en el camino, con el pasar de los partidos. La evolución de la U en la (Copa) Sudamericana (2011) fue tremenda, creciendo y creciendo y se hizo favorito", dijo a Los Tenores, expresando su felicidad porque el certamen -donde debutan el martes 13 de marzo (21:30 horas)- coincidirá con que "el equipo está en un muy buen momento futbolístico y el ambiente se siente así".

"En los últimos partidos hemos ido de a poco engranando mejor, pero hacer un análisis más profundo, sobre todo cuando tienes que jugar con rivales que se meten atrás es diferente. Quiero ver ese partido y ver a la U funcionando con un equipo que propone. Esa es la curiosidad de cómo enfrentaremos a esos rivales, será un lindo desafío. La U juega bastante bien (...) Quizás no nos hemos visto tan lindos, pero sí muy eficientes. Pero el misterio será enfrentar los partidos que vienen con equipos que saldrán a jugar y ahí seguramente se podrá ver a una U diferente", proyectó.

Pinilla, en esa línea, recalcó que su intención es "participar la mayor cantidad de partidos posibles", ya que "hartos factores han influido que empezara bien este año: hice una pretemporada que no hacía hace años, casi completa -salvo los cinco días que tuve que saltar por la infiltración de células madres en el tobillo, de la lesión que arrastraba del año pasado, me recuperé muy bien".





"Hice una pretemporada muy exigente, me exigí al máximo para llegar este año de la mejor forma. Me siento físicamente muy bien (...) Sabía que se venía un año muy duro y estresante como éste y me preparé para ello. Tengo 34 años, me siento muy joven, bien físicamente y pleno para enfrentar la Libertadores, Copa Chile y el Campeonato Nacional", aseguró el delantero.

Pinilla recordó además que, "los últimos tres años, entre Mundial (de Brasil) y Copas América, llegábamos siempre en agosto cuando iba a empezar el campeonato. Teníamos sólo un par de días y con un acondiciomamoiento solo al esfuerzo que se vendría (...) El descanso era menor, mis compañeros tenían 45 días y yo 21".

En ese sentido, puso de ejemplo a Gonzalo Jara: "Es un jugador brillante, cuando está con confianza uno lo nota, engancha y hace todo lo que acostumbramos de verlo en la selección. Lo veo muy bien y estamos felices de que se sienta con esta confianza y en el momento que está".

El cambio táctico a tres defensores "ayudó mucho para que se distinguieran más las bandas y tuvieran más en el ataque. Se nota que la defensa está más segura, tranquila, aunque los jugadores sean los mismos", concluyó.