Pinilla y el Superclásico: Colo Colo tiene un plantel especialista en este tipo de partidos

El delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, conversó en exclusiva con ADN durante una actividad de la marca Umbro, en donde también estuvo presente Esteban Paredes, y señaló que está evolucionando bien para ser de la partida en el Superclásico.



Consultado sobre el enfrentamiento ante Colo Colo, Pinigol no desconoció la importancia de los registros entre ambos (que favorece al Cacique), pero que "gracias al archirrival está la posibilidad constantemente de poder revertir la historia".



Acerca de si se puede aprovechar el momento de los albos, Pinilla cree que "no cuenta cómo viene el rival. Colo Colo no está pasando su mejor momento, pero nosotros no nos basamos en lo que han hecho ellos en la última semana, sino que en los jugadores y el plantel que tienen. Pueden afrontar cualquier dificultad y son especialistas en este tipo de partidos".



Por otro lado, el delantero de la U lamentó la polémica en torno a la bajada de los convocados de ambos equipos al microciclo de Reinaldo Rueda, puesto que "es complicado, sobre todo en este periodo para los clubes que estamos compitiendo en torneos internacionales. Creo que los elencos deben enfocar sus fuerzas en las competencias que están disputando".