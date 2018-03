Pinilla tras triunfo ante Vasco: "Son tres puntos fundamentales, pero esto recién comienza"

Mauricio Pinilla conversó con los medios en Río de Janeiro tras la victoria de Universidad de Chile sobre Vasco da Gama.



El ariete azul aseguró que "habíamos trabajado de esta manera el partido y nos dio resultado, así que contentos por empezar con el pie derecho en la Copa Libertadores. Estamos muy satisfechos sobre todo por el trabajo hecho en la cancha".



"Tuvimos carácter de sobra y gracias a eso nos pudimos llevar un resultado. Venir acá a Brasil y conseguir un resultado como este no es fácil. Son tres puntos fundamentales pero esto está recién comenzando", agregó.



Además, valoró el estreno goleador de Ángelo Araos: "Me pone muy contento. Todavía estoy siempre encima de él, quizás hasta lo molesto un poco pero siempre en beneficio de su crecimiento. Sabemos el jugador que es y para nosotros era un pecado tenerlo afuera sin que fuera un actor principal. Hoy quedó demostrado que es un jugadorazo".



"Pinigol" no se olvidó de su técnico Ángel Guillermo Hoyos y recalcó que con la actuación ante Vasco "estamos mostrando en cancha el extraordinario trabajo que él hace. Estoy muy agradecido porque he aprendido cosas que no he aprendido en 15 años afuera".



Por último, manifestó que el plantel estudiantil se va conforme, pero que debe seguir mejorando de cara a los duelos con Racing y Cruzeiro. "Tenemos una importante base futbolística como para afrontar los partidos más difíciles que se nos van a presentar", concluyó.