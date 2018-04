Pinilla tras histórica derrota de la U: "Pido disculpas a toda la gente, no se volverá a repetir"

Unión La Calera humilló a Universidad de Chile en el Lucio Fariña tras derrotarla por 6-1. Mauricio Pinilla salió a dar la cara por los azules y pidió perdón a los hinchas por el "ridículo" en la cancha.



"Hay que dar vuelta la página porque viene un partido fundamental. Nos estamos jugando el semestre", fueron las primeras palabras del goleador.



Al ser consultado por si se dejó de lado el Torneo Nacional por priorizar el duelo con Cruzeiro por Copa Libertadores: "Yo venía con una mentalidad, con muchas ganas de afrontar este partido, sino me hubiese quedado en mi casa. No vine a pasear acá, no me comí dos días de concentración para hacer este ridículo".



"En ningún momento se dejó de lado el campeonato nacional. Pido todas las disculpas posibles a toda la gente. Esto no se va a volver a repetir", agregó "Pinigol".