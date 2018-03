Pinilla: Será un "misterio" qué pasaba "si hubiese sido más centrado y profesional"

¿Farra? "Absolutamente, sobre todo, después de la lesión en Vasco (da Gama). Estaba bien físicamente y me desgarré. Ahí dejé de jugar un tiempo, dije 'no juego más, quiero hacer otras coas'. Pero me di cuenta que mi vida es el fútbol, era lo único que sabía hacer y era a lo que me tenía que decicar. Me puse serio, volví a Europa. Feliz de haber puesto los pies sobre la tierra".

La confesión es de Mauricio Pinilla al revisar su carrera futbolística en Los Tenores, donde reconoció que "pensar en lo que pudo haber sido sin haber perdido esos tres o cuatro años... pienso que habría sido diferente, quizás habría jugado en un equipo grande afuera. Pero pienso en la segunda oportunidad que se me dio, pero obviamente con el misterio de cómo hubiese sido siendo más centrado y profesional en mis inicios".

"Hay muchos jugadores que las segundas oportunidades no se les da, pero a mí sí y la trataré de aprovechar (...) El mejor Pinilla se verá con el paso del campeonato. Trabajo todos los días para ir mejorando, miro mis partidos, veo en lo que puedo mejorar. Siento que siempre hay un margen, independiente de la edad, de mejorar en beneficio del equipo (...) Me cuido porque la exigencia a mi edad, uno no tiene 20 años, el chiquitito te vuela al lado. Hay que estar 100% para destacar", expresó.

Por lo mismo, Pinilla reveló que no ha pensado en el retiro: "Me veo muy futbolista todavía. Sinceramente, creo que voy a jugar tres años en buen nivel, otros tres en mal nivel y dos más robando (ríe). No me veo fuera del fútbol, trataré de estirar lo más que pueda el chicle, pero no jugaré en otro equipo aparte de la U. Si me dicen 'flaco, no más, pa' la casa, ahí me voy a retirar".

Consultado, por último, sobre la edad de Esteban Paredes, el delantero de la U dijo que "ojalá él pueda jugar hasta los 45 años y rompa todos los record. Sería hermoso".

"Es un muy buen jugador, hay que mirarlo y aprender, tiene una capacidad de definición que no he visto en muchos delanteros", concluyó.